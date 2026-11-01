تراجع معظم بورصات الخليج وسط مخاوف تجدد التصعيد

عواصم-سانا

تراجعت معظم بورصات الخليج اليوم الأحد، مع مواصلة المستثمرين الحذر وسط مخاوف من ​تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة الثلاثاء القادم.

وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ​القطري الرئيسي ارتفع 4.6 %، متعافياً من خسائر الجلسة السابقة ليسجل أكبر مكاسب يومية بالنسبة ​المئوية في أكثر من ثمانية أعوام.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في المنطقة 3%، وقفز سهم صناعات قطر المرتبطة بقطر ​للطاقة 7.9 5.

في حين انخفض المؤشر السعودي الرئيسي ​0.8 %، مع تراجع جميع الأسهم المتداولة عليه تقريباً، وهبط سهم ⁠شركة التعدين العربية السعودية “معادن” 2.6 %، وخسر سهم جبل عمر للتطوير 7.3 % بعد ​أن أعلنت شركة التطوير العقاري تسجيل صافي خسارة بلغ 261.61 مليون ريال “69.76 مليون دولار” ​في الربع الثالث، مقارنة مع صافي ربح قدره 197.85 مليون ريال قبل عام.

وفي المقابل، قفز سهم شركة علم لتقديم حلول تقنية المعلومات 9% بعد إعلان زيادة صافي أرباحها الفصلية 39 %.

كما اختتم المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات على انخفاض 0.6 %، كذلك أغلق المؤشر ⁠الرئيسي في عُمان منخفضا 0.7 %، وخسر المؤشر الرئيسي في الكويت 0.8 %.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد الجمعة الماضية أن الولايات المتحدة لن تشن ضربات على إيران قبل موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مجدداً اعتقاده بأن الحرب ستنتهي قريباً، ومشدداً على أن الأولوية تتمثل في ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.