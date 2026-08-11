السعودية تدين اعتراف كولومبيا بما سمته “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل

الرياض-سانا

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، البيان الصادر عن وزارة الخارجية الكولومبية والمتضمن الاعتراف بما سماه “‌السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل، في خطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن هذا الاعتراف يخالف صراحةً قوانين الأمم المتحدة ذات الصلة، ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981م، الذي اعتبر قيام إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونياً له.

وشددت الوزارة على أن مثل هذه المواقف لا تسهم في تحقيق السلام، بل تمثل خروجاً عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان السوري المحتل، وتكرس منطق فرض الأمر الواقع، وتسهم في تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة.

وجددت الوزارة موقف بلادها الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن أي إجراءات أو قرارات تستهدف تغيير وضعه القانوني لا تنشئ حقاً أو تضفي شرعية لمثل هذه الإجراءات، داعيةً حكومة كولومبيا إلى مراجعة موقفها والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومواصلة مساهمتها بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.

وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين في وقت سابق اليوم، عن إدانة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا بتاريخ 10 آب 2026، والمتضمن الاعتراف بما سمّاه “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل، استناداً إلى ذرائع أمنية لا تنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.