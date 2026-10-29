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المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 29 من تشرين الأول 2026

المفكرة 1 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 29 من تشرين الأول 2026
المفكرة الثقافية-سانا

دمشق:

1 – عرض مسرحي بعنوان “أليس في بلاد العجائب”، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان (من تربية الأبناء إلى صناعة الإنسان)، يلقيها الدكتور محمد عزيز عابدين، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – عرض الفيلمين الإسبانيين “كالابوش” و”سبع طاولات بلياردو فرنسي”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:00 عصراً، والساعة الـ 7:30 مساءً.

4 – عرض أفلام “ولا كان عالبال”، و”مطلوب عائلياً”، و”سقوط الحوت”، و”فيريتي”، في سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة بعنوان (فن إدارة الأزمات)، يقدمها الأستاذ غسان قرة كله، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان (اختلاف التفكير بين الأجيال الناتج عن التغير الاجتماعي)، يقدمها الأستاذ مصطفى أبو حسن، في قاعة المكتبة بالمركز الثقافي العربي في التل، الساعة الـ 4:30 عصراً.

حماة:

عرض مسرحي بعنوان «مقهى الدراويش»، إعداد وإخراج علي عبد الحميد، في صالة المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 – عرض الفيلمين الإسبانيين “سبع طاولات بلياردو فرنسي” و”كالابوش”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 عصراً.

2 – عرضين مسرحيين بعنوان “في بيتنا مذيعة” و”كسوف كلي”، على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 5:00 عصراً.

اللاذقية:

1 – محاضرة بعنوان (المرأة بين النموذج والمثال)، تقدمها الدكتورة سلمى عكو، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 -ندوة بعنوان (فحص أبكر… أمل أكبر)، يشارك فيها كل من الدكتور عمار جديد والأستاذة غراء طالب والدكتورة حلا حنونة، في المركز الثقافي بالحفة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – جلسة توعوية حوارية ضمن فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، في مسرح دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 3:00 عصراً.

حلب:

1 – ورشة عمل للتدريب على التوثيق بعنوان (تعاونيات حدائق التين)، في دار إيبلا للفنون والثقافة بمدينة حلب، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض أفلام “سقوط الحوت”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان عالبال”، و”لغة الحب”، و”الزواحف”، و”الدورة”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 – ندوة بعنوان (من سطر صغير يبدأ حلم كبير)، تقدمها الآنسة هبة الحسين، في ثانوية الجزيرة الشرقية ببلدة القورية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (روايات محظورة)، يقدمها الدكتور قاسم القحطاني، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 6:30 مساءً.

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