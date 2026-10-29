المؤشر نيكي يرتفع بفضل توقعات أرباح “أدفانتست” للرقائق الإلكترونية

طوكيو-سانا

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس بفضل توقعات الأرباح المحسنة لشركة ‏أدفانتست المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية، على الرغم من التأثر بتراجع سهم ‏سامسونغ ‌الكورية الجنوبية للإلكترونيات.‏

وذكرت وكالة رويترز أن نيكي أنهى جلسة الصباح مرتفعاً 0.3 بالمئة إلى 64131.28 نقطة، ‏وكان قد ارتفع في وقت سابق بنسبة وصلت إلى 1.3 بالمئة قبل إعلان سامسونغ عن نتائجها.‏

وارتفع سهم أدفانتست 5.4 بالمئة بعد ⁠صعوده في وقت سابق 9.1 بالمئة عقب رفع توقعات ‏أرباحها التشغيلية السنوية 14 بالمئة أمس الأربعاء بعد انتهاء التداول.‏

ومع ذلك، بددت أسهم أخرى كثيرة مرتبطة بالرقائق ⁠الإلكترونية والذكاء الاصطناعي ‏مكاسبها المبكرة، وتراجع سهم طوكيو إلكترون 0.9 بالمئة، وسهم مجموعة سوفت بنك 0.6 ‏بالمئة.‏

وهوى سهم شركة هيتاتشي 8.7 بالمئة ليصبح الأكثر ⁠انخفاضاً من حيث النسبة المئوية على ‏نيكي، على الرغم من رفع توقعات أرباحها للسنة بأكملها.‏

ومن بين 225 سهماً للمؤشر نيكي، انخفض 123 وصعد 99، بينما بقيت ثلاثة أسهم دون ‏تغيير.‏

وتشهد اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ذروة موسم إعلان نتائج شركات ‏التكنولوجيا، وقدمت نتائج شركة إس.كيه هاينكس أمس الأربعاء الدعم لنيكي، في حين ‏شهدت وول ستريت أداءً متبايناً خلال الليل، إذ أعلنت شركة ألفابت عن استنزاف كبير ‏للسيولة ليهبط سهمها في التداول بعد الإغلاق، وأما شركة مايكروسوفت فقد حققت ‏نتائج فاقت التوقعات بشكل كبير في التدفقات النقدية.‏