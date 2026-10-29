المؤشر نيكي يرتفع بفضل توقعات أرباح “أدفانتست” للرقائق الإلكترونية

طوكيو-سانا
ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس بفضل توقعات الأرباح المحسنة لشركة أدفانتست المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية، على الرغم من التأثر بتراجع سهم سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات.
وذكرت وكالة رويترز أن نيكي أنهى جلسة الصباح مرتفعاً 0.3 بالمئة إلى 64131.28 نقطة، وكان قد ارتفع في وقت سابق بنسبة وصلت إلى 1.3 بالمئة قبل إعلان سامسونغ عن نتائجها.
وارتفع سهم أدفانتست 5.4 بالمئة بعد صعوده في وقت سابق 9.1 بالمئة عقب رفع توقعات أرباحها التشغيلية السنوية 14 بالمئة أمس الأربعاء بعد انتهاء التداول.
ومع ذلك، بددت أسهم أخرى كثيرة مرتبطة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي مكاسبها المبكرة، وتراجع سهم طوكيو إلكترون 0.9 بالمئة، وسهم مجموعة سوفت بنك 0.6 بالمئة.
وهوى سهم شركة هيتاتشي 8.7 بالمئة ليصبح الأكثر انخفاضاً من حيث النسبة المئوية على نيكي، على الرغم من رفع توقعات أرباحها للسنة بأكملها.
ومن بين 225 سهماً للمؤشر نيكي، انخفض 123 وصعد 99، بينما بقيت ثلاثة أسهم دون تغيير.
وتشهد اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ذروة موسم إعلان نتائج شركات التكنولوجيا، وقدمت نتائج شركة إس.كيه هاينكس أمس الأربعاء الدعم لنيكي، في حين شهدت وول ستريت أداءً متبايناً خلال الليل، إذ أعلنت شركة ألفابت عن استنزاف كبير للسيولة ليهبط سهمها في التداول بعد الإغلاق، وأما شركة مايكروسوفت فقد حققت نتائج فاقت التوقعات بشكل كبير في التدفقات النقدية.