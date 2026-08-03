هيئة بحرية بريطانية تعلن وقوع حادث بحري قرب سواحل عُمان وتدعو السفن لعبور حذر

image 91831035 هيئة بحرية بريطانية تعلن وقوع حادث بحري قرب سواحل عُمان وتدعو السفن لعبور حذر

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية‎ UKMTO ‎اليوم الإثنين، أنها تلقت تقريراً يفيد بوقوع حادث بحري طال ‏إحدى ناقلات النفط بالقرب من سواحل سلطنة عُمان. ‏

وأوضحت الهيئة في منشور على منصة “إكس” أن الحادث وقع على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرق مدينة خصب، ‏مشيرة إلى أن ربان الناقلة أفاد بسماع صوت انفجار بالقرب منها‎.‎

وأكدت الهيئة أن الناقلة وجميع أفراد طاقمها بخير، لافتة إلى أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة، ‏مع توجيه السفن لعبور المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه‎.‎

وكانت الهيئة قد أعلنت السبت الماضي، تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أدى إلى ‏أضرار في غرفة المحركات وخروجها عن السيطرة‎.‎

ويأتي الحادث في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، إلى جانب هجمات ميليشيا الحوثي التي ‏استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية وسلاسل إمدادات ‏الطاقة والتجارة العالمية‎.‎

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