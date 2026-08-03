هيئة بحرية بريطانية تعلن وقوع حادث بحري قرب سواحل عُمان وتدعو السفن لعبور حذر

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية‎ UKMTO ‎اليوم الإثنين، أنها تلقت تقريراً يفيد بوقوع حادث بحري طال ‏إحدى ناقلات النفط بالقرب من سواحل سلطنة عُمان. ‏

وأوضحت الهيئة في منشور على منصة “إكس” أن الحادث وقع على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرق مدينة خصب، ‏مشيرة إلى أن ربان الناقلة أفاد بسماع صوت انفجار بالقرب منها‎.‎

وأكدت الهيئة أن الناقلة وجميع أفراد طاقمها بخير، لافتة إلى أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة، ‏مع توجيه السفن لعبور المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه‎.‎

وكانت الهيئة قد أعلنت السبت الماضي، تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أدى إلى ‏أضرار في غرفة المحركات وخروجها عن السيطرة‎.‎

ويأتي الحادث في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، إلى جانب هجمات ميليشيا الحوثي التي ‏استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية وسلاسل إمدادات ‏الطاقة والتجارة العالمية‎.‎