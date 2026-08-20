الجنائية الدولية والأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على مسؤولي المحكمة تهديد ‏لسيادة القانون

لاهاي ونيويورك-سانا‏

أعربت المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة عن رفضهما للعقوبات ‏الأمريكية الأخيرة على رئيسة المحكمة وقيادات فيها، وأكدتا أنّ هذه الإجراءات ‏القسرية تمثل تهديداً مباشراً لسيادة القانون وتعرقل مساعي تحقيق العدالة للضحايا.‏

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وقالت المحكمة الجنائية في بيان على موقعها الرسمي: “نستنكر إعلان الإدارة ‏الأمريكية فرض عقوبات جديدة على رئيسة المحكمة القاضية اليابانية توموكو ‏أكاني، وكبير المحامين في مكتب المدعي العام عبد الله سيي”، مضيفة: “إنّ هذه ‏العقوبات تشكل اعتداءً صارخاً على استقلالية مؤسسة قضائية نزيهة تعمل وفقاً للولاية ‏الممنوحة لها من الدول الأطراف من مختلف المناطق”.‏

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ولفتت المحكمة إلى أنه وبموجب هذه العقوبات باتت الولايات المتحدة تُعاقب حالياً ‏تسعة من أصل ثمانية عشر قاضياً، ونائبي المدعي العام، والمدعي العام السابق، ‏وأحد الموظفين، محذّرة من أنه “عندما تُهدّد الشخصيات الفاعلة في مجال القضاء ‏وتطبيق القانون، فإنّ النظام القانوني الدولي نفسه هو الذي يُصبح مُعرّضاً للخطر ‏كما يؤثر ذلك على قدرة الضحايا على السعي لتحقيق العدالة، إذ لا يلجؤون إلى ‏المحكمة إلا بعد استنفاد جميع السبل الأخرى”.‏

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وجددت المحكمة تأكيد دعمها القوي لكوادرها ولضحايا الفظائع وعزمها على مواصلة ‏أداء ولايتها كاملةً باستقلالية ونزاهة، وفقاً لنظام روما الأساسي، وبما يخدم مصالح ‏ضحايا الجرائم الدولية وبدعم لا يتزعزع من الدول الأطراف، لضمان التنفيذ الفعال ‏والمستقل لولايتها.‏

دعم أممي موحد للمحكمة

‏‏ ‏بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ بشأن ‏العقوبات الأميركية الجديدة على قيادات الجنائية الدولية، وغير ذلك من عقوبات على ‏موظفين آخرين في المحكمة.‏

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وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: “بينما تُعَد الأمم المتحدة ‏والمحكمة الجنائية الدولية مؤسستين منفصلتين بولايات مختلفة ومنفصلة، قلنا مراراً ‏إن الأمم المتحدة تعتبر المحكمة ركيزة رئيسية للعدالة الجنائية الدولية، وإن الأمين ‏العام يحترم عملها للغاية”.‏

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بدوره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شدد على ضرورة رفع “العقوبات الجديدة ‏غير المقبولة” التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ‏وكبير المحامين في مكتب المدعي العام.‏

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وجدد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوته لجميع الدول للدفاع عن ‌‏”المؤسسات التي أنشأت لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون”، وحماية مسؤولي ‏المحكمة المُستهدفين بمثل “هذه الأعمال الانتقامية”.‏

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وكانت الولايات المتحدة فرضت يوم الثلاثاء الماضي، عقوبات على أكاني، ونائب ‏المدعي العام للمحكمة السنغالي عبد الله سيي لمشاركتهما في محاكمة مسؤولين ‏لم ‏تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة.‏

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وسبق للولايات المتحدة وهي ليست طرفاً في المعاهدة الدولية المنشئة للمحكمة ‏الجنائية الدولية، ‏أن فرضت عقوبات تستهدف مسؤولين في الهيئة القضائية التي تتخذ ‏مقراً في لاهاي بهولندا، كما ‏أطلقت واشنطن الشهر الماضي هجوماً دبلوماسياً على ‏المحكمة، متهمة إياها بـ”تهديد” الأميركيين، ‏ودعت شركاءها للانسحاب منها.‏

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