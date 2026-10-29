ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطارين في إسبانيا إلى 69 قتيلاً

‏ ‏مدريد-سانا‏

ارتفع عدد ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا بالقرب من بلدة أوردا على ‏خط السكك الحديدية الذي يربط بين العاصمة مدريد وجنوب البلاد إلى 69 قتيلاً، ‏إضافة إلى 110 جرحى.‏

‏‏ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن الحكومة الإقليمية قولها اليوم الخميس: إن “فرق ‏الإنقاذ نشرت كلاباً ومسيّرات حرارية في موقع الحادث، على بعد بضعة كيلومترات ‏من أوردا، بحثاً عن مزيد من الضحايا”.‏

وبحث عناصر الطوارئ ليلاً في الأنقاض عن مزيد من الضحايا على الخط الرئيسي ‏الرابط بين مدريد ومدينة إشبيلية جنوبي البلاد، مستخدمين رافعات لإزالة أجزاء الحديد ‏الملتوية.‏

إسبانيا تعلن الحداد وتحقق في أسباب الحادث

وأعلنت إسبانيا اليوم الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام، كما علّقت الأحزاب السياسية ‏حملاتها الانتخابية، ونُكّست الأعلام على الأبنية الحكومية، فيما أُلغيت المراسم ‏الرسمية والفعاليات العامة أو قُلّصت تكريماً للضحايا.‏

‏‏وقال وزير النقل: إن “خطأً وظروفاً لا يمكن تفسيرها أدّت إلى الفاجعة”، فيما تعهّد ‏رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي تواجه حكومته انتخابات عامة في الـ29 من تشرين ‏الثاني المقبل، بالتحقق من أسباب الحادث، وذلك خلال زيارته موقع التصادم، وأكد ‏العمل ليلاً ونهاراً لدعم عائلات الضحايا، والتحقق من كل تفصيل مرتبط بهذه ‏المأساة، وتعزيز إجراءات السلامة لضمان عدم تكرارها.‏

ووقع الحادث صباح أمس الأربعاء في إقليم كاستيا لا مانشا، عندما اصطدم قطار ‏تابع لشركة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية “رينفي” بالجزء الخلفي لقطار متوقف ‏تابع لشركة “إيريو” الإسبانية الخاصة، وكان على متنهما 544 راكباً.‏

ونظّم سائقو القطارات إضراباً اليوم الخميس، “للدفاع عن سلامة خطوط سكك الحديد”، ‏علماً بأن الإضراب كان مقرراً قبل حادث الأربعاء.‏

وفي كانون الثاني الماضي لقي 45 شخصاً حتفهم في جنوب إسبانيا، عندما خرج ‏قطار عن مساره واصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس.‏