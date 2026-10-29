ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطارين في إسبانيا إلى 69 قتيلاً

مدريد-سانا
ارتفع عدد ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا بالقرب من بلدة أوردا على خط السكك الحديدية الذي يربط بين العاصمة مدريد وجنوب البلاد إلى 69 قتيلاً، إضافة إلى 110 جرحى.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن الحكومة الإقليمية قولها اليوم الخميس: إن “فرق الإنقاذ نشرت كلاباً ومسيّرات حرارية في موقع الحادث، على بعد بضعة كيلومترات من أوردا، بحثاً عن مزيد من الضحايا”.
وبحث عناصر الطوارئ ليلاً في الأنقاض عن مزيد من الضحايا على الخط الرئيسي الرابط بين مدريد ومدينة إشبيلية جنوبي البلاد، مستخدمين رافعات لإزالة أجزاء الحديد الملتوية.
إسبانيا تعلن الحداد وتحقق في أسباب الحادث
وأعلنت إسبانيا اليوم الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام، كما علّقت الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية، ونُكّست الأعلام على الأبنية الحكومية، فيما أُلغيت المراسم الرسمية والفعاليات العامة أو قُلّصت تكريماً للضحايا.
وقال وزير النقل: إن “خطأً وظروفاً لا يمكن تفسيرها أدّت إلى الفاجعة”، فيما تعهّد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي تواجه حكومته انتخابات عامة في الـ29 من تشرين الثاني المقبل، بالتحقق من أسباب الحادث، وذلك خلال زيارته موقع التصادم، وأكد العمل ليلاً ونهاراً لدعم عائلات الضحايا، والتحقق من كل تفصيل مرتبط بهذه المأساة، وتعزيز إجراءات السلامة لضمان عدم تكرارها.
ووقع الحادث صباح أمس الأربعاء في إقليم كاستيا لا مانشا، عندما اصطدم قطار تابع لشركة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية “رينفي” بالجزء الخلفي لقطار متوقف تابع لشركة “إيريو” الإسبانية الخاصة، وكان على متنهما 544 راكباً.
ونظّم سائقو القطارات إضراباً اليوم الخميس، “للدفاع عن سلامة خطوط سكك الحديد”، علماً بأن الإضراب كان مقرراً قبل حادث الأربعاء.
وفي كانون الثاني الماضي لقي 45 شخصاً حتفهم في جنوب إسبانيا، عندما خرج قطار عن مساره واصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس.