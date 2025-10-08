مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً قدمته قطر لتعزيز حماية النساء والأطفال في حالات النزاع

جنيف-سانا

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم بالإجماع، القرار الذي قدمته دولة قطر بعنوان “تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع: ضمان العدالة وسبل الإنصاف وجبر الضرر للضحايا”.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية قنا، أن القرار حظي بدعم واسع داخل مجلس حقوق الإنسان، في إطار أعمال دورته الستين، حيث انضمت إلى رعايته أكثر من 70 دولة من دول العالم.

وأشارت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف هند عبد الرحمن المفتاح، لدى تقديم القرار للاعتماد، إلى أن المبادرة الخاصة بهذا القرار تمثل دعوة صادقة لاتخاذ مزيد من التدابير العملية لحماية وتعزيز حقوق النساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع، وضمان أن تبقى أصواتهم واحتياجاتهم محورية في جميع مسارات العدالة والمساءلة.

يذكر أن الدورة الـ 60 لمجلس حقوق الإنسان بدأت في جنيف في الثامن من أيلول الماضي، وتستمر حتى الثامن من تشرين الأول الحالي بمشاركة الدول الأعضاء في المجلس، وعددها 47 دولة بينها 5 دول عربية هي السودان، والجزائر، والمغرب، والكويت، وقطر.