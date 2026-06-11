الجزائر تدين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية ‏

الجزائر-سانا‏

أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الأردن ‏والكويت والبحرين، مؤكدة رفضها القاطع المساس بسيادة هذه الدول الشقيقة وأمنها ‏واستقرارها.‏

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج”، اليوم الخميس، عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية ‏قوله: “تعرب الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت المملكة ‏الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة رفضها القاطع المساس بسيادة ‏هذه الدول الشقيقة وأمنها واستقرارها”.‏

كما جددت الجزائر دعوتها إلى احترام مبدأ سيادة الدول وسلامة أراضيها، “الذي تكفله ‏المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة”.‏

كما شددت الوزارة، على رفضها سياسة التصعيد في المنطقة، والذي من شأنه أن يهدد ‏الأمن والاستقرار الدوليين. ‏

وكانت العديد من الدول العربية إضافة إلى جامعة الدول العربية والبرلمان العربي أدانت ‏أمس الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه ‏الدول ومبادئ القانون الدولي.‏