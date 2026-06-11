الجزائر تدين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية ‏

الجزائر-سانا
أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الأردن والكويت والبحرين، مؤكدة رفضها القاطع المساس بسيادة هذه الدول الشقيقة وأمنها واستقرارها.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج”، اليوم الخميس، عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية قوله: “تعرب الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة رفضها القاطع المساس بسيادة هذه الدول الشقيقة وأمنها واستقرارها”.
كما جددت الجزائر دعوتها إلى احترام مبدأ سيادة الدول وسلامة أراضيها، “الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة”.
كما شددت الوزارة، على رفضها سياسة التصعيد في المنطقة، والذي من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
وكانت العديد من الدول العربية إضافة إلى جامعة الدول العربية والبرلمان العربي أدانت أمس الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول ومبادئ القانون الدولي.