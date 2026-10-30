بمناسبة الأسبوع العربي للكيمياء.. دور محوري في تطوير الصناعات وتعزيز ‏الإنتاج المحلي

دمشق-سانا‏

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يشكّل الأسبوع العربي للكيمياء مناسبة لتسليط الضوء على دور الكيمياء في ‏تطوير الصناعات وتعزيز الإنتاج المحلي، إذ ترتبط تطبيقاته بمختلف مراحل ‏العملية الإنتاجية، من معالجة المواد الأولية وتحسين خصائصها إلى تصنيع ‏المنتجات الغذائية والدوائية والنسيجية والكيميائية ومواد البناء، بما يجعله أحد ‏مرتكزات التنمية الصناعية ومواكبة التطورات التقنية ومتطلبات إعادة الإعمار.‏

تطوير خصائص المواد وتحسين جودتها

وأكد عضو المجلس الأعلى لاتحاد الكيميائيين العرب، الكيميائي عبد الله سلطان ‏لـ سانا، أن الكيمياء تدخل في مختلف الصناعات، ولا سيما الدوائية ‏والغذائية والنسيجية، موضحاً أن المعرفة الكيميائية تسهم في تطوير خصائص ‏المواد وتحسين جودتها، بدءاً من معالجة المواد الأولية وصولاً إلى إنتاج السلع ‏النهائية.‏



وأشار سلطان إلى الدور المحوري للكيمياء في الصناعات النسيجية، من خلال ‏تطبيقاتها في المعالجة الكيميائية للألياف الطبيعية والصنعية، وعمليات التبييض ‏والصباغة والطباعة، بحيث تسهم في ثبات الألوان ومتانة الأقمشة وخصائصها ‏الفيزيائية والكيميائية، وبالتالي الوصول إلى منتجات تحقق الجودة العالية ‏والقادرة على المنافسة

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‏ ‏وتابع: في الصناعات الدوائية، تظهر أهمية التواجد الكيميائي للعناصر المؤهلة ‏والمدربة في اختيار المواد الفعالة، وتحضير المستحضرات الصيدلانية، وضبط ‏مواصفاتها، بما يتوافق مع دساتير الأدوية، وصولاً إلى مراقبة الجودة والتحليل ‏الكيميائي للمواد الأولية والمنتجات النهائية، والتحقق من نقاوتها وتوافقها مع ‏المعايير والمواصفات المعتمدة.‏

الصناعات الغذائية

وفي قطاع الصناعات الغذائية، أوضح سلطان أن للكيمياء دوراً أساسياً في اختيار المواد ‏الأولية الداخلة في تصنيع المنتجات الغذائية، وتحديد مدى صلاحيتها ومراقبة ‏مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن طبيعة هذا الدور تختلف باختلاف المنتجات، ‏كالأجبان واللحوم والمخبوزات.‏

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وبيّن أن الكيمياء تسهم أيضاً في تحديد المواد المضافة الآمنة صحياً، وتقدير مدة ‏صلاحية المنتجات وفقاً لطبيعة مكوناتها وشروط تخزينها، لافتاً إلى أن استمرار ‏الرقابة الكيميائية بعد طرح المنتجات في الأسواق، من خلال تحليل العينات التي ‏تسحبها الجهات المعنية بحماية المستهلك، أو عبر المختبرات التي تنشئها بعض ‏المنشآت الغذائية لمتابعة جودة منتجاتها خلال فترات التخزين ووفق شروط ‏محددة.‏

إعادة الإعمار وتطوير الصناعات المستدامة

من جهته، أكد الكيميائي أحمد الكيال لـ سانا، أن أهمية الكيمياء تتزايد في ظل توجه ‏سوريا نحو إعادة الإعمار، نظراً لدورها في تصنيع المواد المستخدمة في قطاع ‏البناء، مثل الإسمنت والدهانات ومواد الإنشاء، إلى جانب صناعات الزجاج ‏والأخشاب وغيرها من المجالات التي تشكل جزءاً أساسياً من منظومة الإنتاج ‏الصناعي.‏



وفي الجانب البيئي، أكد الكيال أهمية توظيف العلوم الكيميائية في معالجة ‏التحديات المرتبطة بالنشاط الصناعي، ولا سيما تلوث المياه ومخلفات المصانع ‏والتلوث البلاستيكي، من خلال تطوير تقنيات المعالجة والحد من الآثار البيئية ‏للعمليات الإنتاجية، بما يدعم توجه الصناعات نحو ممارسات أكثر كفاءة ‏واستدامة.‏

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ونظّم المعهد التقاني للصناعات الكيميائية بدمشق، يوم أمس الخميس، فعالية ‏علمية بعنوان “الكيمياء في خدمة الصناعة.. دقة المختبر، قوة الصناعة”، ‏بمناسبة الأسبوع العربي للكيمياء، بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السورية، ‏بهدف التعريف بدور الكيمياء في تطوير الصناعات الوطنية، وأهمية التعليم ‏والتدريب التقاني في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة.‏

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ويقام الأسبوع العربي للكيمياء سنوياً خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين ‏الأول في الدول العربية، ويتضمن محاضرات ومؤتمرات وأنشطة ومعارض ‏ومسابقات علمية متخصصة في مجالات الكيمياء، بهدف نشر الثقافة الكيميائية ‏والتعريف بتطبيقاتها العلمية والصناعية.‏