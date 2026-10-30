بمناسبة الأسبوع العربي للكيمياء.. دور محوري في تطوير الصناعات وتعزيز ‏الإنتاج المحلي

دمشق-سانا
يشكّل الأسبوع العربي للكيمياء مناسبة لتسليط الضوء على دور الكيمياء في تطوير الصناعات وتعزيز الإنتاج المحلي، إذ ترتبط تطبيقاته بمختلف مراحل العملية الإنتاجية، من معالجة المواد الأولية وتحسين خصائصها إلى تصنيع المنتجات الغذائية والدوائية والنسيجية والكيميائية ومواد البناء، بما يجعله أحد مرتكزات التنمية الصناعية ومواكبة التطورات التقنية ومتطلبات إعادة الإعمار.
تطوير خصائص المواد وتحسين جودتها
وأكد عضو المجلس الأعلى لاتحاد الكيميائيين العرب، الكيميائي عبد الله سلطان لـ سانا، أن الكيمياء تدخل في مختلف الصناعات، ولا سيما الدوائية والغذائية والنسيجية، موضحاً أن المعرفة الكيميائية تسهم في تطوير خصائص المواد وتحسين جودتها، بدءاً من معالجة المواد الأولية وصولاً إلى إنتاج السلع النهائية.
وأشار سلطان إلى الدور المحوري للكيمياء في الصناعات النسيجية، من خلال تطبيقاتها في المعالجة الكيميائية للألياف الطبيعية والصنعية، وعمليات التبييض والصباغة والطباعة، بحيث تسهم في ثبات الألوان ومتانة الأقمشة وخصائصها الفيزيائية والكيميائية، وبالتالي الوصول إلى منتجات تحقق الجودة العالية والقادرة على المنافسة
وتابع: في الصناعات الدوائية، تظهر أهمية التواجد الكيميائي للعناصر المؤهلة والمدربة في اختيار المواد الفعالة، وتحضير المستحضرات الصيدلانية، وضبط مواصفاتها، بما يتوافق مع دساتير الأدوية، وصولاً إلى مراقبة الجودة والتحليل الكيميائي للمواد الأولية والمنتجات النهائية، والتحقق من نقاوتها وتوافقها مع المعايير والمواصفات المعتمدة.
الصناعات الغذائية
وفي قطاع الصناعات الغذائية، أوضح سلطان أن للكيمياء دوراً أساسياً في اختيار المواد الأولية الداخلة في تصنيع المنتجات الغذائية، وتحديد مدى صلاحيتها ومراقبة مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن طبيعة هذا الدور تختلف باختلاف المنتجات، كالأجبان واللحوم والمخبوزات.
وبيّن أن الكيمياء تسهم أيضاً في تحديد المواد المضافة الآمنة صحياً، وتقدير مدة صلاحية المنتجات وفقاً لطبيعة مكوناتها وشروط تخزينها، لافتاً إلى أن استمرار الرقابة الكيميائية بعد طرح المنتجات في الأسواق، من خلال تحليل العينات التي تسحبها الجهات المعنية بحماية المستهلك، أو عبر المختبرات التي تنشئها بعض المنشآت الغذائية لمتابعة جودة منتجاتها خلال فترات التخزين ووفق شروط محددة.
إعادة الإعمار وتطوير الصناعات المستدامة
من جهته، أكد الكيميائي أحمد الكيال لـ سانا، أن أهمية الكيمياء تتزايد في ظل توجه سوريا نحو إعادة الإعمار، نظراً لدورها في تصنيع المواد المستخدمة في قطاع البناء، مثل الإسمنت والدهانات ومواد الإنشاء، إلى جانب صناعات الزجاج والأخشاب وغيرها من المجالات التي تشكل جزءاً أساسياً من منظومة الإنتاج الصناعي.
وفي الجانب البيئي، أكد الكيال أهمية توظيف العلوم الكيميائية في معالجة التحديات المرتبطة بالنشاط الصناعي، ولا سيما تلوث المياه ومخلفات المصانع والتلوث البلاستيكي، من خلال تطوير تقنيات المعالجة والحد من الآثار البيئية للعمليات الإنتاجية، بما يدعم توجه الصناعات نحو ممارسات أكثر كفاءة واستدامة.
ونظّم المعهد التقاني للصناعات الكيميائية بدمشق، يوم أمس الخميس، فعالية علمية بعنوان “الكيمياء في خدمة الصناعة.. دقة المختبر، قوة الصناعة”، بمناسبة الأسبوع العربي للكيمياء، بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السورية، بهدف التعريف بدور الكيمياء في تطوير الصناعات الوطنية، وأهمية التعليم والتدريب التقاني في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة.
ويقام الأسبوع العربي للكيمياء سنوياً خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول في الدول العربية، ويتضمن محاضرات ومؤتمرات وأنشطة ومعارض ومسابقات علمية متخصصة في مجالات الكيمياء، بهدف نشر الثقافة الكيميائية والتعريف بتطبيقاتها العلمية والصناعية.