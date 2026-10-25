مباحثات سورية عُمانية بدمشق حول التعاون في تصنيع الحافلات ‏وتطوير خدمات النقل

دمشق-سانا
بحث وزير النقل يعرب بدر، مع الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية لصناعة المركبات إبراهيم بن علي البلوشي، فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل السوري، ولا سيما في مجالات توريد الحافلات وتصنيعها، وتطوير الحلول الحديثة لخدمات النقل والخدمات اللوجستية.
وذكرت وزارة النقل عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن اللقاء عقد في مبناها بدمشق، وأكد خلاله الوزير بدر أهمية تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان والدول الشقيقة، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في تطوير أسطول النقل في سوريا، بما في ذلك توظيف التطبيقات الإلكترونية لتسهيل خدمات النقل وتحسين كفاءتها.
من جانبه، أعرب البلوشي عن اهتمام الشركة باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، وتطوير شراكات مستدامة تسهم في تلبية احتياجات قطاع النقل، وتعزز حضور الصناعة العُمانية في الأسواق الإقليمية.
وتعمل الشركة العُمانية لصناعة المركبات في مجال تصنيع الحافلات، وتتخذ من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مقراً لمصنعها، الذي بدأ الإنتاج عام 2021، ويختص بتصنيع حافلات النقل داخل المدن والمدارس والرحلات بين المدن، كما تعمل الشركة على تنويع خطوط إنتاجها لتشمل المركبات المدرعة.
ويشكّل تطوير قطاع النقل في سوريا أحد المجالات المطروحة للاستثمار، في ظل الحاجة إلى تحديث أسطول الحافلات، ورفع كفاءة خدمات النقل، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في إدارتها، بما يتيح فرصاً للتعاون مع الشركات المتخصصة في تصنيع المركبات وتطوير تقنيات النقل، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الصناعية والتقنية.