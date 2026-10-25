مباحثات سورية عُمانية بدمشق حول التعاون في تصنيع الحافلات ‏وتطوير خدمات النقل

دمشق-سانا‏

بحث وزير النقل يعرب بدر، مع الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية لصناعة ‏المركبات إبراهيم بن علي البلوشي، فرص التعاون والاستثمار في قطاع ‏النقل السوري، ولا سيما في مجالات توريد الحافلات وتصنيعها، وتطوير ‏الحلول الحديثة لخدمات النقل والخدمات اللوجستية.‏

وذكرت وزارة النقل عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن اللقاء عقد في ‏مبناها بدمشق، وأكد خلاله الوزير بدر أهمية تعزيز التعاون مع سلطنة ‏عُمان والدول الشقيقة، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في تطوير ‏أسطول النقل في سوريا، بما في ذلك توظيف التطبيقات الإلكترونية ‏لتسهيل خدمات النقل وتحسين كفاءتها.‏

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من جانبه، أعرب البلوشي عن اهتمام الشركة باستكشاف الفرص ‏الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، وتطوير شراكات مستدامة تسهم ‏في تلبية احتياجات قطاع النقل، وتعزز حضور الصناعة العُمانية في ‏الأسواق الإقليمية.‏

وتعمل الشركة العُمانية لصناعة المركبات في مجال تصنيع الحافلات، ‏وتتخذ من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مقراً لمصنعها، الذي بدأ ‏الإنتاج عام 2021، ويختص بتصنيع حافلات النقل داخل المدن والمدارس ‏والرحلات بين المدن، كما تعمل الشركة على تنويع خطوط إنتاجها لتشمل ‏المركبات المدرعة.‏

ويشكّل تطوير قطاع النقل في سوريا أحد المجالات المطروحة للاستثمار، ‏في ظل الحاجة إلى تحديث أسطول الحافلات، ورفع كفاءة خدمات النقل، ‏وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في إدارتها، بما يتيح فرصاً للتعاون مع ‏الشركات المتخصصة في تصنيع المركبات وتطوير تقنيات النقل، ‏والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الصناعية والتقنية.‏