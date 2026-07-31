مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض تقتني أقدم ترجمة لرحلات ابن بطوطة

الرياض-سانا‏

كشفت مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض عن اقتنائها نسخة نادرة لأول ترجمة ‌‏للغة الإنكليزية مطبوعة ومشهورة لرحلات ابن بطوطة قبل 197 عاماً، وبالتحديد ‌‏في 27 نيسان عام 1829م.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنّ المستشرق وعالم اللغة البريطاني صامويل ‌‏لي (‏Samuel Lee‏) ترجم الكتاب المعروف لابن بطوطة (تحفة النظار في ‏غرائب ‏الأمصار وعجائب الأسفار) إلى اللغة الإنكليزية، معتمداً فيها على نسخ ‏مخطوطة ‏مختصرة محفوظة في مكتبة جامعة كامبريدج البريطانية، واستند على ‏مخطوطة ‏عربية مختصرة وليست النص الكامل للرحلة، مضيفاً إليها مجموعة من ‏التعليقات ‏العلمية والتاريخية حول الرحلة، إلى جانب عدد من الهوامش الإيضاحية ‏عن التاريخ ‏والجغرافيا والبلدان والنباتات والآثار والمواقع الأثرية والشخصيات ‏العلمية والتاريخية.‏

الكتاب مترجم لعدة لغات

ويعدّ هذا الكتاب المكون من 294 صفحة من أشهر كتب الرحلات في التاريخ، ‌‏ويصف رحلة ابن بطوطة بعد أن أمضى 30 عاماً في الرحلات في بلدان العالم، ‌‏وتمت ترجمته إلى مختلف لغات العالم ومنها السويدية والبرتغالية، والإنكليزية ‌‏والفرنسية والإيطالية، والإسبانية، والصينية والألمانية.‏

وأورد المترجم صفحات كثيرة في ترجمته باللغة العربية، أشار فيها إلى بعض ‏الكتب ‏العربية مثل خلاصة الأخبار، والطبقات الكبرى، والإشارات في معرفة ‏الزيارات، ‏وتقويم البلدان، ويتيمة الدهر وخلاصة تحقيق الظنون في شرح المتون، ‏ومراصد ‏الاطلاع على أسماء الأمكنة وغيرها من الكتب فضلًا عن إيراده مجموعة ‏كبيرة من ‏الشخصيات العلمية والتاريخية العربية والإسلامية، وعدداً من المدن ‏والبلدان.‏

وابن بطوطة هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي، أبو ‏عبد ‏الله، ابن بطوطة (703هـ / 1304م – 770هـ / 1369م) رحالة مؤرخ، ‏كانت ‏رحلاته سبباً في شهرته، لقبته جمعية كامبريدج بأمير الرحالة المسلمين، بدأ ‏رحلاته ‏في عمر 21 عاماً، وارتحل ثلاث مرات حيث زار شمال وشرق إفريقيا، ‏وشبه ‏الجزيرة العربية، والشام، والشرق الأدنى، والأندلس وغرب إفريقيا.‏

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