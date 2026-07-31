مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض تقتني أقدم ترجمة لرحلات ابن بطوطة

الرياض-سانا
كشفت مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض عن اقتنائها نسخة نادرة لأول ترجمة للغة الإنكليزية مطبوعة ومشهورة لرحلات ابن بطوطة قبل 197 عاماً، وبالتحديد في 27 نيسان عام 1829م.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنّ المستشرق وعالم اللغة البريطاني صامويل لي (Samuel Lee) ترجم الكتاب المعروف لابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) إلى اللغة الإنكليزية، معتمداً فيها على نسخ مخطوطة مختصرة محفوظة في مكتبة جامعة كامبريدج البريطانية، واستند على مخطوطة عربية مختصرة وليست النص الكامل للرحلة، مضيفاً إليها مجموعة من التعليقات العلمية والتاريخية حول الرحلة، إلى جانب عدد من الهوامش الإيضاحية عن التاريخ والجغرافيا والبلدان والنباتات والآثار والمواقع الأثرية والشخصيات العلمية والتاريخية.
الكتاب مترجم لعدة لغات
ويعدّ هذا الكتاب المكون من 294 صفحة من أشهر كتب الرحلات في التاريخ، ويصف رحلة ابن بطوطة بعد أن أمضى 30 عاماً في الرحلات في بلدان العالم، وتمت ترجمته إلى مختلف لغات العالم ومنها السويدية والبرتغالية، والإنكليزية والفرنسية والإيطالية، والإسبانية، والصينية والألمانية.
وأورد المترجم صفحات كثيرة في ترجمته باللغة العربية، أشار فيها إلى بعض الكتب العربية مثل خلاصة الأخبار، والطبقات الكبرى، والإشارات في معرفة الزيارات، وتقويم البلدان، ويتيمة الدهر وخلاصة تحقيق الظنون في شرح المتون، ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة وغيرها من الكتب فضلًا عن إيراده مجموعة كبيرة من الشخصيات العلمية والتاريخية العربية والإسلامية، وعدداً من المدن والبلدان.
وابن بطوطة هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي، أبو عبد الله، ابن بطوطة (703هـ / 1304م – 770هـ / 1369م) رحالة مؤرخ، كانت رحلاته سبباً في شهرته، لقبته جمعية كامبريدج بأمير الرحالة المسلمين، بدأ رحلاته في عمر 21 عاماً، وارتحل ثلاث مرات حيث زار شمال وشرق إفريقيا، وشبه الجزيرة العربية، والشام، والشرق الأدنى، والأندلس وغرب إفريقيا.