عين على السينما

دمشق-سانا

تأخذ سانا الثقافية القارئ في جولة هذا الأسبوع بين أحدث الأفلام المعروضة في صالات السينما السورية، التي تستقبل باقة من الأعمال العربية والعالمية، تتنوع بين الرعب والإثارة والغموض والكوميديا والحركة، مقدمةً دليلاً أسبوعياً بأبرز الإنتاجات التي تعرضها دور السينما السورية.

• الفيلم: الصندوق الأسود

فيلم أجنبي يجمع بين الرعب والإثارة والغموض، وينقل المشاهد إلى رحلة جوية تتحول من تجربة عادية إلى مواجهة مع أحداث خارقة للطبيعة.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: رعب – إثارة – غموض.

الإخراج: ستيفن كولي.

التأليف: ستيفن سوسكو.

البطولة: أنطون تريندافيلوف، توم بريتني، بيتسي-بلو إنجليش، فوجن جوزيف، جورجينا ليونيداس، إيفان رانجيلوف.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول رحلة الطيران رقم 298 المتجهة من نيو أورليانز إلى سياتل، والتي تتحول إلى كابوس مرعب بعد ظهور سلسلة من الظواهر الغامضة والخارقة للطبيعة أثناء التحليق، ليجد الركاب أنفسهم أمام خطر غير متوقع يهدد حياتهم، ضمن أجواء مشحونة بالتوتر والغموض.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

• الفيلم: الشاطر

فيلم مصري يجمع بين الكوميديا والحركة، ويقدم قصة مليئة بالمواقف الطريفة والمطاردات.

بلد الإنتاج: مصر.

النوع: كوميديا – حركة.

الإخراج: أحمد الجندي.

التأليف: أحمد الجندي، كريم يوسف.

البطولة: أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، خالد الصاوي.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول دوبلير متخصص في تنفيذ المشاهد الخطرة بدلاً من النجوم المشاهير، قبل أن يجد نفسه في سلسلة من المتاعب بعد تورطه مع عصابة يعتقد أنها اختطفت شقيقه الأصغر «عصفور»، ليخوض مغامرة مليئة بالمواقف الكوميدية والمواجهات غير المتوقعة.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.