أمريكي يحطم الرقم القياسي بحل مكعب روبيك معصوب العينين خلال 11.56 ثانية

واشنطن-سانا

استعاد لاعب أمريكي لقب أسرع زمن لحل مكعب روبيك معصوب العينين، بعدما تمكن من إتمام حل المكعب خلال 11.56 ثانية فقط، في إنجاز جديد يضاف إلى سجله في منافسات الألغاز الذهنية.

ووفقاً لما نشرت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال (UPI) الأمريكية أمس الخميس، فقد حقق تومي تشيري البالغ من العمر 21 عاماً هذا الرقم خلال بطولة منتصف الأطلسي الهادئة 2026 التي أقيمت في مدينة برانشبرغ بولاية نيوجيرسي الأمريكية في 28 حزيران الماضي، ليستعيد لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية في فئة حل مكعب روبيك الدوار 3×3×3 معصوب العينين.

وسجل تشيري رقمه القياسي الأول في هذه الفئة عام 2021 بزمن بلغ 15.27 ثانية، قبل أن يواصل تحسين رقمه خلال السنوات التالية، بينما كان الرقم القياسي السابق البالغ 11.67 ثانية مسجلاً باسم الأسترالي تشارلي إيغينز خلال فعالية أقيمت في سيدني في كانون الثاني الماضي.

ويتقاسم تشيري وإيغينز حالياً لقب أفضل متوسط زمن لحل مكعب روبيك 3×3×3 معصوب العينين، بعدما حقق كل منهما متوسطاً بلغ 14.05 ثانية في المنافسات الرسمية.

وقال تشيري: إن الرقم القياسي الجديد يمثل أول إنجاز قياسي له منذ عام 2024، معرباً عن سعادته بتحسن مستواه وتطلعه إلى مواصلة تحقيق أرقام أفضل مستقبلاً.

وتتطلب منافسات حل مكعب روبيك معصوب العينين مهارات عالية في الحفظ والتركيز والقدرة على تصور ترتيب الألوان والحركات قبل تنفيذها.