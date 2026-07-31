الكونغو الديمقراطية تسجل ثاني أكبر تفشٍ عالمي لانتشار “الإيبولا”‏

كينشاسا-سانا
أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تفشي فيروس ”الإيبولا” الحالي أصبح ثاني أكبر تفشٍ مسجل عالمياً، مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات رغم الجهود المبذولة لاحتواء المرض.
وذكرت وكالة “رويترز” اليوم الجمعة عن وزارة الاتصالات في الكونغو الديمقراطية، أنه تم تسجيل 3532 إصابة بالفيروس حتى اليوم، متجاوزة بذلك إجمالي الإصابات خلال تفشي المرض بين عامي 2018 و2020، والذي بلغ 3481 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1556 حالة.
ووفق منظمة الصحة العالمية، لا يزال تفشي “الإيبولا” في غرب أفريقيا خلال الفترة بين عامي 2014 و2016 الأكبر عالمياً، حيث سجل حينها 28616 إصابة و11310 وفيات في كل من غينيا وليبيريا وسيراليون.