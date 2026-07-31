الكونغو الديمقراطية تسجل ثاني أكبر تفشٍ عالمي لانتشار “الإيبولا”‏

كينشاسا-سانا‏

أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تفشي فيروس ‏”الإيبولا” الحالي أصبح ثاني أكبر تفشٍ مسجل عالمياً، مع استمرار ارتفاع ‏أعداد الإصابات رغم الجهود المبذولة لاحتواء المرض.‏

وذكرت وكالة “رويترز” اليوم الجمعة عن وزارة الاتصالات في الكونغو ‏الديمقراطية، أنه تم تسجيل 3532 إصابة بالفيروس حتى اليوم، متجاوزة بذلك ‏إجمالي الإصابات خلال تفشي المرض بين عامي 2018 و2020، والذي ‏بلغ 3481 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1556 حالة.‏

ووفق منظمة الصحة العالمية، لا يزال تفشي “الإيبولا” في غرب أفريقيا خلال ‏الفترة بين عامي 2014 و2016 الأكبر عالمياً، حيث سجل حينها 28616 ‏إصابة و11310 وفيات في كل من غينيا وليبيريا وسيراليون.‏