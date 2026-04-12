ترامب يطالب إيران بفتح مضيق هرمز فوراً ويحذّر السفن من دفع رسوم لها

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وعدت بإعادة فتح مضيق هرمز، لكنها امتنعت عن تنفيذ ذلك، مطالباً إياها بالبدء بفتح المضيق بسرعة.

وأوضح ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال” اليوم الأحد، أن استمرار إغلاق المضيق رغم إعلان إيران نيتها فتحه “تسبب بالقلق والاضطراب والألم لعدد كبير من الدول حول العالم”، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بالبحث عن أي سفينة في المياه الدولية تدفع رسوماً لإيران، وأن هذه السفن ستُعترض.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “أي جهة تدفع رسوماً غير قانونية فلن تجد ممراً آمناً، وأي إيراني يطلق النار علينا أو على سفن مدنية فسنرد عليه بقوة”.

تهديد بفرض حصار بحري

وذكر ترامب أن البحرية الأمريكية ستبدأ قريباً بفرض حصار على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته، مؤكداً أن هذا الإجراء بات وشيكاً.

وأشار إلى أنه “سيتم التوصل في مرحلة ما إلى اتفاق يضمن حرية المرور عبر المضيق”، لكنه اتهم إيران بعرقلة ذلك عبر الحديث عن احتمال وجود ألغام بحرية لا يعرف موقعها سوى طهران، مؤكداً أن البحرية الأمريكية ستعمل على تدمير الألغام التي تقول واشنطن إن إيران زرعتها.

مفاوضات إسلام أباد

وفيما يتعلق بمفاوضات إسلام أباد، أوضح ترامب أنه تلقى إحاطة كاملة من نائبه جيه دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، والمفاوض جاريد كوشنر، مشيداً بجهود رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وفريقه.

ولفت ترامب إلى أن نحو 20 ساعة من المفاوضات كشفت للوفد الأمريكي أن إيران “غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية”.

ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، غير أن طهران أغلقته عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، وترفض إعادة فتحه إلا وفق شروطها، وهو ما ترفضه واشنطن.