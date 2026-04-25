مقتل أربعة فلسطينيين في غزة واعتداءات على المزارعين في الضفة الغربية

القدس المحتلة- سانا

قُتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم السبت بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المزارعين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن شاباً قتل بعد إصابته برصاص الاحتلال في رأسه في منطقة الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما قتل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في غارة لطائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت محيط مدرسة الدحيان في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

وفي الضفة الغربية، نقلت “وفا” عن منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية أن مستوطنين اعتدوا على عدد من المزارعين في منطقة البلقا “العوسج” شمال مدينة أريحا، واستولوا على مركبة تعود لأحد المواطنين، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تستهدف المزارعين وممتلكاتهم في المناطق الزراعية.

كما هاجم مستوطنون منشأة زراعية صغيرة في منطقة قماص على أطراف بلدة بيتا جنوب نابلس، في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على المزارعين الفلسطينيين بهدف فرض واقع جديد عبر التضييق عليهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وتشير المعطيات إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى نحو 72,585 قتيلاً و172,370 مصاباً.