السعودية تدعو لوقف الهجمات الإيرانية على الأردن ودول المنطقة

12 8 السعودية تدعو لوقف الهجمات الإيرانية على الأردن ودول المنطقة

الرياض-سانا

أدانت السعودية بأشد العبارات اليوم الخميس، استمرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن، داعية إلى وقفها فوراً.

وجدّدت وزارة الخارجية السعودية في بيان على منصة إكس “الإعراب عن تضامن المملكة مع الأردن وشعبها الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار”.

وشددت على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن ودول المنطقة، مؤكدةً أهمية اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وتصدت الدفاعات الجوية الأردنية، فجر اليوم الخميس، لاعتداءات إيرانية بخمسة صواريخ ‏دون تسجيل أي إصابات بشرية.‏

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