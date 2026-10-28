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الشمال القطري يحقق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة

photo 2026 10 27 23 39 08 الشمال القطري يحقق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة
فوز الشمال القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم

الدوحة-سانا

تغلب الشمال القطري على ضيفه الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على استاد البيت في إطار الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم.

افتتح ويسلي سعيد التسجيل للشمال في الدقيقة 8 وتعادل سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 48 تمكن بغداد بونجاح من تسجيل الهدف الثاني قبل أن يتمكن محمد علي بن رمضان من إحراز الهدف الثالث للفريق القطري.

وهذا هو أول فوز يحققه الشمال بعد تعادلين في أول مباراتين خاضهما في مرحلة الدوري، فرفع رصيده إلى 5 نقاط مرتقياً للمركز السادس، فيما تجمد رصيد الهلال عند 6 نقاط في المركز الخامس.

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