الشمال القطري يحقق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة

الدوحة-سانا

تغلب الشمال القطري على ضيفه الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على استاد البيت في إطار الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم.

افتتح ويسلي سعيد التسجيل للشمال في الدقيقة 8 وتعادل سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 48 تمكن بغداد بونجاح من تسجيل الهدف الثاني قبل أن يتمكن محمد علي بن رمضان من إحراز الهدف الثالث للفريق القطري.

وهذا هو أول فوز يحققه الشمال بعد تعادلين في أول مباراتين خاضهما في مرحلة الدوري، فرفع رصيده إلى 5 نقاط مرتقياً للمركز السادس، فيما تجمد رصيد الهلال عند 6 نقاط في المركز الخامس.