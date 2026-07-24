قلق أممي من تصعيد ميليشيا الحوثي هجماتها في البحر الأحمر

نيويورك-سانا

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ عن القلق إزاء استئناف ميليشيا الحوثي هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر، محذراً من أن التصعيد الحالي قد يدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة ويقوض فرص التوصل إلى حل سياسي.

وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه على منصة “إكس”: إنه لا يزال من الممكن تغيير المسار والتوجه نحو مفاوضات تضع مصالح اليمن وشعبه في صميمها، مضيفاً: إن التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية في اليمن يمكن أن يسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدد على أنه في ظل تصاعد التوترات، تظل الأولوية للحفاظ على مكتسبات هدنة عام 2022، ومنع العودة إلى صراع أوسع نطاقاً، وتهيئة الظروف اللازمة لعملية سياسية شاملة في اليمن.

وكانت ميليشيا الحوثي صعّدت في الـ20 من تموز الماضي تهديداتها للملاحة البحرية، معلنة ما زعمت أنه “حظر للملاحة البحرية على السعودية”، وذلك بعد أيام من تجدد المواجهات بينها وبين الحكومة اليمنية الشرعية للمرة الأولى منذ سنوات.

وأعلنت الميليشيا أمس مسؤوليتها عن استهداف ناقلتي النفط السعوديتين “إنسيليا” و”ليلى” بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ولقيت تهديدات الحوثيين إدانات دولية واسعة ومطالبات بضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية التي تعد حقاً أصيلاً يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.