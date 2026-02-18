روسيا تنتج درونات عسكرية جديدة بمواصفات مميزة

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة “كايسانت” المتخصصة في تطوير وتصنيع منظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية المتقدمة الروسية، أنها ستباشر قريباً بمرحلة الإنتاج التسلسلي لطائراتها المسيّرة العسكرية الجديدة.

ونقل موقع “آر تي” اليوم الأربعاء عن خبير في مؤسسة كايسانت قوله في تصريح صحفي: “سلّمنا القوات المسلحة الروسية 150 طائرة مسيّرة جديدة من نوع (أرتيميس-10)، ليتم اختبارها في الظروف القتالية، ونستعد لتسليم الجيش دفعة أكبر، وقريباً سنبدأ مرحلة الإنتاج التسلسلي لهذه الدرونات لتزويد وزارة الدفاع بأعداد كبيرة منها”.

وأشار الخبير إلى أن درونات “أرتيميس-10” مزودة بنظام رؤية آلية تمكنها من رصد أهدافها بسرعة ودقة، كما جُهّزت بنظام اتصالات خاص يدعى “هيرميس”، وتتميز بأنها تصدر معدلات قليلة من الضوضاء، ويمكنها العمل في ساحات المعارك دون أن تتأثر بالتشويش الإلكتروني.

ومن أكثر ما يميز طائرة “أرتيميس-10” أيضاً هو قدرتها على نقل حمولات وذخائر يصل وزنها إلى 4 كيلوغرامات، بالرّغم من حجم الطائرة الصغير ووزنها الذي لا يتعدى الـ 1.2 كلغ.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة “كايسانت” كانت قد طوّرت العديد من أنواع الطائرات المسيّرة، كما تطوّر نماذج مختلفة من الأنظمة المضادة للدرونات، منها أنظمة تشويش إلكتروني وأنظمة صاروخية محمولة على الكتف.