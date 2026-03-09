تعيين مجتبى خامنئي مرشداً جديداً لإيران

طهران-سانا

أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران اليوم الأحد، تعيين مجتبى خامنئي مرشداً جديداً للبلاد، خلفاً لوالده علي خامنئي الذي قُتل في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في الثامن والعشرين من شباط الفائت.

ويضم مجلس خبراء القيادة 88 رجل دين، وهو من يتولى اختيار المرشد الذي يُعدُّ رأسَ هرم السلطة في إيران، وصاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا.

وعرفت إيران منذ عام 1979 مرشدين اثنين، هما الخميني وخامنئي الذي خلفه عام 1989.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدّد في وقت سابق بأن أي مرشد جديد تختاره إيران من دون موافقته لن “يبقى طويلاً”، وقال في حديث إلى شبكة “إي بي سي نيوز”: إن أي مرشد جديد “يتوجب عليه نيل الموافقة منّا”، مضيفا: “إذا لم نوافق عليه فإنّه لن يبقى طويلاً”.

وأدى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى مقتل العديد من القيادات الإيرانية السياسية والعسكرية، ما أحدث فراغاً في هرم السلطة.

وشملت الخسائر شخصيات بارزة في الحرس الثوري ومجلس الأمن القومي، الأمر الذي زاد من حساسية المرحلة ودفع مجلس خبراء القيادة إلى التعجيل باختيار مرشد جديد.