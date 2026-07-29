إيطاليا والسعودية تدينان هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة وتهديدات الملاحة بالبحر ‌‏الأحمر

روما-سانا‏

أدان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ‌‏آل سعود الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، مؤكدين ‌‏رفض أي تهديد يستهدف أمن المنطقة أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ‏ومضيق باب ‌‏المندب.‏

وأعرب الوزيران، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء عقب اجتماعهما في روما على ‏هامش أعمال التحالف العالمي بشأن القضية الفلسطينية وحل الدولتين، عن إدانتهما ‏للهجمات التي استهدفت بنى تحتية مدنية ومنشآت استراتيجية في المملكة، مؤكدين ‏رفضهما التهديدات التي تطال الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق ‏باب المندب.‏

كما شددا على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، وأكدا رفضهما أي إجراءات أحادية ‌‏من شأنها تقييد حركة الملاحة البحرية في المنطقة.‏

وأكد الوزيران التزام بلديهما بتحالف روما للأمن الغذائي والأسمدة، بما يسهم في تعزيز ‌‏سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، ولا سيما في الدول الأكثر احتياجاً في إفريقيا ومنطقة ‌‏البحر المتوسط، كما شددا على أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب ‌‏اليمني.‏

ويأتي الموقف الإيطالي – السعودي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً أمنياً عقب ‌‏الاعتداءات التي استهدفت المملكة خلال الأيام الماضية، وما رافقها من مخاوف بشأن ‌‏أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في ظل استمرار الجهود الإقليمية ‌‏والدولية لاحتواء التوتر والحفاظ على انسياب حركة التجارة والطاقة عبر الممرات ‌‏البحرية الحيوية.‏