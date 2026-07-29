إيطاليا والسعودية تدينان هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة وتهديدات الملاحة بالبحر ‌‏الأحمر

روما-سانا
أدان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، مؤكدين رفض أي تهديد يستهدف أمن المنطقة أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأعرب الوزيران، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء عقب اجتماعهما في روما على هامش أعمال التحالف العالمي بشأن القضية الفلسطينية وحل الدولتين، عن إدانتهما للهجمات التي استهدفت بنى تحتية مدنية ومنشآت استراتيجية في المملكة، مؤكدين رفضهما التهديدات التي تطال الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
كما شددا على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، وأكدا رفضهما أي إجراءات أحادية من شأنها تقييد حركة الملاحة البحرية في المنطقة.
وأكد الوزيران التزام بلديهما بتحالف روما للأمن الغذائي والأسمدة، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، ولا سيما في الدول الأكثر احتياجاً في إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، كما شددا على أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني.
ويأتي الموقف الإيطالي – السعودي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً أمنياً عقب الاعتداءات التي استهدفت المملكة خلال الأيام الماضية، وما رافقها من مخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر والحفاظ على انسياب حركة التجارة والطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية.