مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني، وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها اليوم الأحد بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر بجروح نقل على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، تتضمن تفتيش المنازل والاعتداء على السكان وسلب الأموال، بالإضافة إلى اعتقالات يومية واعتداءات وتجريف للأراضي وغير ذلك.

