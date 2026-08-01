الاحتلال والمستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليوم اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت اعتقالات واقتحامات وإجبار فلسطينيين على هدم منازلهم ذاتياً، إلى جانب إحراق ممتلكات خاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 عاملاً في قرية خشم الدرج ببادية يطا جنوب الخليل، بعد ملاحقتهم والاعتداء عليهم بالضرب.

كما أجبرت سلطات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من مدينة بيت جالا، جنوب بيت لحم، على هدم منازلهم ذاتياً بذريعة البناء من دون ترخيص، لتجنب دفع غرامات باهظة وتكاليف الهدم في حال نفذته آليات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة، كما اقتحمت مدينة قلقيلية، ونشرت آلياتها العسكرية في عدد من الشوارع والأحياء، من دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات.

وفي شمال غرب الخليل، أحرق مستوطنون سيارة وألحقوا أضراراً بسيارة أخرى، وحاولوا إحراق منزل، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل في بلدة صوريف، بعد اقتحامهم منطقة دير النيل.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 11074 اعتداءً خلال النصف الأول من عام 2026، شملت الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، والتوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، والإعدامات الميدانية، وتجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار، وإقامة الحواجز والإغلاقات التي تعزل التجمعات الفلسطينية، فيما سجلت محافظة الخليل العدد الأكبر من هذه الاعتداءات، تلتها محافظتا رام الله والبيرة ثم نابلس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتداءاته في الضفة الغربية، بالتوازي مع توسيع النشاط الاستيطاني وعمليات الاقتحام والاعتقال وهدم المنازل، في انتهاك متواصل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعيات هذه الممارسات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.