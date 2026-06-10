الأمم المتحدة: على قادة مجموعة السبع وضع حقوق الإنسان في صلب محادثاتهم

جنيف-سانا

دعت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء قادة دول مجموعة السبع إلى وضع حقوق الإنسان في صلب محادثاتهم، خلال قمتهم المرتقبة الأسبوع المقبل في فرنسا.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قوله خلال مؤتمر صحافي في جنيف: إن اجتماع القمة يجب أن يُخصّص لمعالجة بعض أبرز التحديات التي يواجهها العالم في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وخاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات.



وأشار تورك إلى أن هناك عدداً كبيراً من النزاعات في أماكن مختلفة حول العالم، موضحاً أن نحو 63 نزاعاً يدور حالياً، وهو العدد الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حسب قوله.



وأضاف مفوض حقوق الإنسان: نواجه ارتفاعاً هائلاً في مستويات عدم المساواة، ولدينا أزمة مناخية تتفاقم يوماً بعد يوم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق اليوم أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون في جلسة مخصصة لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط خلال قمة مجموعة السبع المقررة، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سيحضر جلسة أخرى مخصصة لأوكرانيا.

ومن المقرر عقد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة) في منتجع إيفيان الفرنسي، بين الـ 15 والـ 17 من حزيران الجاري.