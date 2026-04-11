انسحاب عبد اللطيف رشيد من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق

بغداد-سانا

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم السبت، انسحاب عبد اللطيف رشيد من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

ونقلت وكالة “واع” العراقية عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قولها في بيان إنه: “بعد انسحاب عبد اللطيف جمال رشيد من القائمة يصبح عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية 16 مرشحاً”.

ومن أبرز المرشحين على منصب رئيس الجمهورية، فؤاد حسين، مرشح الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، ونزار آميدي، مرشح الحزب “الوطني الكردستاني”.

يذكر أن عبد اللطيف جمال رشيد شغل منصب رئيس الجمهورية في العراق منذ عام 2022 وحتى الآن.