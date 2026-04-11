انسحاب عبد اللطيف رشيد من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق

عبد اللطيف جمال رشيد انسحاب عبد اللطيف رشيد من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق

بغداد-سانا

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم السبت، انسحاب عبد اللطيف رشيد من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

ونقلت وكالة “واع” العراقية عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قولها في بيان إنه: “بعد انسحاب عبد اللطيف جمال رشيد من القائمة يصبح عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية 16 مرشحاً”.

ومن أبرز المرشحين على منصب رئيس الجمهورية، فؤاد حسين، مرشح الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، ونزار آميدي، مرشح الحزب “الوطني الكردستاني”.

يذكر أن عبد اللطيف جمال رشيد شغل منصب رئيس الجمهورية في العراق منذ عام 2022 وحتى الآن.

ارتقاء أكثر من 64 ألف فلسطيني وإصابة 162776 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
مقتل شخصين إثر ضربة أمريكية جديدة على زورق يشتبه بتهريبه المخدرات بالمحيط الهادئ
السعودية ترحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
“هيئة مقاومة الجدار والاستيطان”: 443 اعتداء نفذه المستوطنون خلال شهر من الحرب الدائرة
في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب.. جرح الحقيقة لا يندمل دون حماية الصحفيين
