إصابات بين الفلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب سبعة فلسطينيين اليوم السبت، جراء هجمات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في بلدة جالود جنوب نابلس، ومنطقة جبل جالس شرق الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أنه أصيب ثلاثة مواطنين في جالود إثر اعتداء المستوطنين على البلدة، بينما أصيب أربعة آخرون في جبل جالس شرق الخليل.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون مزارع لتربية الدواجن بين بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي، تخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة.

وفي الأغوار الشمالية، أصيب طفل وشاب بعد أن رشّ مستوطنون غاز الفلفل في خربة الحديدية، كما هاجموا منطقة عرب الكعابنة شمال أريحا، وألقوا الحجارة على المنازل، وأتلفوا كميات من الأعلاف، دون تسجيل إصابات.

وفي جنين أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طرقاً داخلية في قرية زبوبا باستخدام السواتر الترابية، بعد أيام من إغلاق المدخل الرئيسي للقرية.

وتتعرض مدن وقرى الضفة الغربية لاقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال، تتخللها اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في إطار سياسة التضييق التي يمارسها الاحتلال ضد أصحاب الأرض بهدف تهجيرهم.