الإمارات تُدين الاعتداءات على الأردن وتؤكد تضامنها معه

أبوظبي-سانا



أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء بأشد العبارات، الاعتداءات التي استهدفت الأردن، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً لسيادته وتصعيداً خطيراً يهدد أمنه واستقراره.



وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها نشرته على منصة إكس، أن هذه الاعتداءات التي استهدفت الأردن بطائرة مُسيّرة تزيد من حدة التوتر في المنطقة، مؤكدة تضامن الإمارات الكامل مع الأردن، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنه واستقراره.



وكان الجيش الأردني أعلن في وقت سابق اليوم إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم في الصحراء الشرقية، وذلك بعد يوم من إعلان القوات المسلحة الأردنية إسقاط طائرتين مسيّرتين.