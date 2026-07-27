الأردن يدين محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية بمسيرات قادمة من العراق

عمان-سانا



أدان الأردن اليوم الإثنين محاولة مسيّرات قادمة من العراق استهداف منشآت نفطية بالمنطقتين الشرقية والرياض في السعودية.



واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن الهجمات تعد انتهاكاً سافراً لسيادة السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأكدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع المملكة، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.



وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.