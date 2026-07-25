الأردن يدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عمّان-سانا

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الهجمات التي استهدفت عدداً من القرى، وأسفرت عن إحراق منازل وأراض زراعية ومركبات، واقتلاع أشجار والاعتداء على فلسطينيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان على منصة “إكس” اليوم السبت، رفض الأردن المطلق لهذه الاعتداءات، معتبراً أنها تمثل امتداداً لسياسات الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها في الضفة الغربية المحتلة، وتحمل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية وقفها ومحاسبة مرتكبيها.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءات المستوطنين، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، مجدداً التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون تصعيد اعتداءاتهم في الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال اليوم السبت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، بالتزامن مع مداهمات للمنازل وتدمير للممتلكات.