البحرين: الدفاعات الجوية تعترض اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت المملكة صباح اليوم.

وأوضحت القيادة العامة، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية بنا، أن إيران تواصل شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف المدنيين في البحرين، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهذه الاعتداءات واعترضتها بكفاءة.

وأكدت القيادة العامة أن جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، والإبلاغ عنها فوراً إلى الجهات المختصة.

وأشارت القيادة العامة إلى أن وحدة هندسة الميدان الملكية في حالة جاهزية كاملة للتعامل الفني والآمن مع تلك الأجسام، بما يضمن السلامة العامة.

واعتبرت القيادة العامة أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيرة يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مجددة تأكيدها جاهزية قواتها لمواصلة حماية المملكة.

وأعلنت كل من الإمارات وقطر والكويت، في وقت سابق اليوم الأحد، أن قواتها تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أطلقتها إيران باتجاه أراضيها، فيما أفادت سلطنة عمان بتعرض ميناء الدقم التجاري على السواحل الجنوبية الشرقية لهجوم بطائرتين مسيّرتين، ما أدى إلى إصابة عامل وافد دون وقوع أضرار مادية.