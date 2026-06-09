وزيرة الخارجية البريطانية تدعو شركات بلادها إلى وقف أنشطتها ‏في المستوطنات بالضفة الغربية

لندن-سانا
دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر شركات بلادها إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن كوبر قولها اليوم الثلاثاء أمام جلسة لمجلس العموم البريطاني: “لقد شددتُ إرشاداتنا بشأن مخاطر الأعمال لتكون واضحة لا لبس فيها”، مضيفة: “إذا كنت مواطناً بريطانياً أو شركة بريطانية فلا يجوز لك ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مالي في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”.
ودعت كوبر إلى التضييق على جماعات المستوطنين الإسرائيليين التي تستفيد من الأراضي المستولى عليها من الفلسطينيين.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي اعتمدت في الـ 11 من شهر أيار الماضي حزمة جديدة من العقوبات بحق منظمات وشخصيات استيطانية إسرائيلية متطرفة متورطة في دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية.