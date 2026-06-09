وزيرة الخارجية البريطانية تدعو شركات بلادها إلى وقف أنشطتها ‏في المستوطنات بالضفة الغربية

لندن-سانا‏

دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر شركات بلادها إلى ‏ وقف كل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية‎.‎

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن كوبر قولها اليوم الثلاثاء أمام جلسة ‏لمجلس العموم البريطاني: “لقد شددتُ إرشاداتنا بشأن مخاطر الأعمال ‏لتكون واضحة لا لبس فيها”، مضيفة: “إذا كنت مواطناً بريطانياً أو شركة ‏بريطانية فلا يجوز لك ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مالي في ‏المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”‎.‎

ودعت كوبر إلى التضييق على جماعات المستوطنين الإسرائيليين التي ‏تستفيد من الأراضي المستولى عليها من الفلسطينيين.‎

وكانت دول الاتحاد الأوروبي اعتمدت في الـ 11 من شهر أيار الماضي ‏حزمة جديدة من العقوبات بحق منظمات وشخصيات استيطانية إسرائيلية ‏متطرفة متورطة في دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية‎.‎