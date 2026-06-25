إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات موجهة إلكترونياً على الحدود الأردنية

عمّان-سانا

أعلنت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة باستخدام بالونات موجهة إلكترونياً، فجر اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الخميس أن وحدات حرس الحدود رصدت محاولة التهريب وتعاملت معها، حيث جرى إسقاط البالونات وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.

وأشارت إلى أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن قد أعلنت في الـ 21 من حزيران الجاري، إحباط محاولة تسلل خمسة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية، بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.