إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين جراء اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية

القدس المحتلة -سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، واعتُقل آخرون، اليوم السبت، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال مدينة الخليل، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة طفل برصاصة في قدمه، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

كما أصيب طفل آخر برضوض جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب خلال اقتحامهم بلدة مسافر يطا جنوب الخليل، بحماية قوات الاحتلال التي اعتقلت أربعة فلسطينيين من البلدة، إضافة لاثنين آخرين خلال اقتحامها قرية صانور جنوب جنين.

وفي سياق متصل، أفادت محافظة القدس بأن مجموعات من المستوطنين اعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين في قرى مخماس شمال شرق القدس المحتلة ويبرود شرق رام الله، وقصرة جنوب نابلس، بحماية من قوات الاحتلال.

وبحسب بيان صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين نفذوا 443 اعتداء على القرى والبلدات الفلسطينية خلال شهر واحد، شملت إطلاق النار المباشر، وإحراق المنازل والممتلكات، وفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية.

وشهدت مناطق عدة في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين تصعيداً في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة تسعة آخرين بجروح.