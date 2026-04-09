إدانات عربية وإسلامية للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

عواصم-سانا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشدة، الاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة على لبنان، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، في انتهاك سافر وخرق خطير لكل القوانين الدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي في بيان نُشر على موقع الجامعة اليوم الأربعاء: إن أبو الغيط أوضح أن “إسرائيل” تسعى لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران”، مشيراً إلى أنها تواصل، في الوقت الذي تبذل فيه المنطقة جهوداً لنزع فتيل الحرب، دورها المعرقل لأية تفاهمات يمكن أن تسهم في استعادة الاستقرار، بسياستها الممنهجة لإشعال الوضع عبر بوابة لبنان.

وجدد أبو الغيط دعوة الجامعة العربية للدول الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال لوقف اعتداءاته فوراً.

وفي السياق، أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الاعتداءات الإسرائيلية “السافرة والمتكررة على لبنان” والتي أسفرت عن مئات الضحايا والمصابين من المدنيين.

واعتبر اليماحي في بيان مماثل أن هذه الاعتداءات تعكس إصرار الاحتلال على جر المنطقة إلى مزيد من الفوضى وإفشال الجهود الدولية، ومطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري.

من جانبها أدانت قطر وفق بيان لخارجيتها الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة في لبنان، وعدتها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً لسيادة لبنان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن 1701، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام سلطات الاحتلال بوقف مجازرها.

كما أدانت تركيا، في بيان لخارجيتها بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على لبنان، محذرة من تفاقم الوضع الإنساني، ومشددة على أن حكومة نتنياهو تواصل استهداف الجهود الدولية الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار، رغم وقف إطلاق النار المؤقت في المنطقة.

وفي مسقط، أعلنت وزارة الخارجية في سلطنة عمان إدانة واستنكار السلطنة البالغين للاعتداءات الإسرائيلية على أراضي اللبنانية، وما تُمثله من جرائم حرب وانتهاك صارح لسيادة لبنان ولمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لردعها ووقفها وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها.

وأدان الأردن العدوان الإسرائيلي على لبنان واستهداف المدنيين، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لسيادة لبنان، وتصعيداً خطيراً يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة، مؤكداً وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه.

وطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف كل اعتداءاتها على لبنان.

وكان الطيران الإسرائيلي شن أكبر اعتداءاته اليوم على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي، واستهدف بيروت ومناطق في البقاع وجنوب لبنان، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإيران عن هدنة لمدة أسبوعين، تمهيداً لوقف الحرب، وإعلان باكستان أن الهدنة تشمل الجبهة اللبنانية.