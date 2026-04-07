البحرين: اعتراض وتدمير تسع مسيّرات خلال الـ 24 ساعة الماضية

المنامة-سانا

أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيّرة استهدفت أراضي المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مركز الاتصال قوله في بيان: “وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، تم اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية 188 صاروخاً و477 طائرةً مسيرةً، فيما تواصل منظومات الدفاع الجوي جاهزيتها العالية لحماية أمن وسلامة البلاد”.

بدورها جدّدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين التأكيد على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

كما حذّرت القيادة الجميع؛ على ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، ومواقع سقوط الحُطَام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وكان مركز الاتصال الوطني في البحرين، أعلن بعد ظهر أمس الإثنين أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرتين مسيّرتين خلال أربع وعشرين ساعة.