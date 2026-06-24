الشرطة التركية تقتل مشتبهاً بانتمائه لتنظيم “داعش” في اشتباك جنوب أنقرة

أنقرة-سانا

قضت الشرطة التركية على شخص يُشتبه بانتمائه لتنظيم “داعش” الإرهابي خلال اشتباك مسلّح وقع جنوب العاصمة أنقرة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية محلية.

ونقلت وكالتا الأنباء الخاصتان “دي إتش إيه” و”آي إتش إيه” عن المصادر قولها: إن الاشتباك وقع في منطقة سازاجاسي التي تبعد نحو 80 كيلومتراً عن أنقرة، حيث لقي المشتبه به مصرعه بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من مكتب محافظ أنقرة أو مكتب المدعي العام حول تفاصيل العملية أو هوية المشتبه به.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من إعلان أجهزة الاستخبارات التركية إلقاء القبض على أحد مسؤولي تنظيم “داعش” خلال عملية أمنية نُفذت قرب الحدود، في إطار استمرار الجهود الأمنية لتعقب الخلايا المرتبطة بالتنظيم ومنع نشاطها داخل البلاد.