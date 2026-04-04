ترامب: إسقاط مقاتلة أمريكية لن يؤثر على المحادثات مع إيران

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن إسقاط إيران لطائرة حربية أمريكية لن يؤثر على المحادثات مع إيران بشأن إنهاء الحرب ⁠المستمرة منذ أكثر من ⁠شهر.

وقال ترامب في اتصال هاتفي مع شبكة “إن بي سي” التلفزيونية: “إن إسقاط الطائرة الحربية من قبل إيران لن يؤثر إطلاقاً، على المحادثات مع طهران، لأننا في حالة حرب”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن القوات الأمريكية تمكنت من إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة حربية سقطت في الأراضي الإيرانية، بينما أعلنت عن سقوط مقاتلة ثانية في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في الثاني من الشهر الماضي عن سقوط ثلاث من طائراتها المقاتلة بنيران صديقة، خلال تحليقها فوق الكويت.