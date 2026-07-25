تحالف دعم الشرعية في اليمن يستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في الحديدة

الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة اليمنية، رداً على اعتداءاتها على السفن وتهديداتها للملاحة البحرية في البحر الأحمر.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان: “إن التحالف نفذ ردّاً حازماً وقوياً تركّز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية الإرهابية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر، وإن عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، وتم تنفيذ العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده”.



وأوضح المالكي أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية.



وبين المتحدث باسم قوات التحالف أن ميليشيا الحوثي قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية، موضحاً أن المملكة العربية السعودية وقفت وستظل تقف بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات لمواجهة الميليشيات الحوثية.



وأشار المالكي إلى أنه لا تزال الميليشيا الحوثية ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها وتزيد من معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتهم.



وأعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية تعرض سفينة سعودية للاستهداف، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابة طفيفة في بدنها، مؤكدة أن السفينة واصلت رحلتها بعد التحقق من سلامتها وسلامة أفراد طاقمها.



وكانت ميليشيا “الحوثي” صعدت مؤخرا لتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق باب المندب عبر إعلان ما أسمته “حظر الملاحة البحرية على السعودية”، وهو التهديد الذي قوبل برفض، وإدانات عربية ودولية واسعة لما يشكله من تهديد لحرية الملاحة، وسلامة الإمدادات العالمية.

