الطاقة الذرية: المحطة النووية في خنداب بإيران خرجت عن الخدمة

فيينا-سانا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة ‌الذرية، اليوم الأحد، خروج محطة إنتاج الماء الثقيل الإيرانية ⁠في خنداب عن العمل، نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية الدائرة.

وأضافت ⁠الوكالة في منشور لها على منصة “إكس”: إن المحطة لا تحتوي على أي ⁠مواد نووية معلنة.

وكانت إيران أعلنت في السابع والعشرين من الشهر الجاري عن تعرض المحطة ‌لهجوم.

يذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي شدد، أمس السبت، على أنه “لا ينبغي أبداً استهداف محطات الطاقة النووية أو المساس بسلامتها المادية”، محذراً من العواقب الخطيرة لمثل هذه الأعمال، وداعياً جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حل دائم.