هيئة النقل السعودية: أضرار طفيفة جراء تعرض سفينة لاعتداء في البحر الأحمر

الرياض-سانا



أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية اليوم الجمعة تعرض السفينة (NCC MASA) التابعة لإحدى الشركات السعودية للاستهداف، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابة طفيفة في بدنها، مؤكدة أن السفينة واصلت رحلتها بعد التحقق من سلامتها وسلامة أفراد طاقمها.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر في الهيئة قوله في تصريح: “إن السفينة تعرضت للاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر”، موضحاً أن الأضرار التي لحقت بها اقتصرت على إصابة طفيفة في بدنها، وأنها استمرت في طريقها إلى وجهتها المحددة بعد إجراء الفحوص اللازمة، والتأكد من جاهزيتها.



وأكد المصدر، أن استمرار استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكاً للقوانين، والأعراف الدولية التي تكفل حماية حركة الملاحة البحرية، وسلامة السفن التجارية وأطقمها.



وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، أعلنت الأربعاء الماضي، عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول، أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر، على بعد نحو 70 ميلاً بحرياً جنوب غرب منطقة الشقيق في السعودية، مشيرة إلى أن المقذوف تسبب باندلاع حريق على متن السفينة، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار بيئية.



يذكر أن هذا الاعتداء يأتي في أعقاب تصعيد ميليشيا “الحوثي” لتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق باب المندب عبر إعلان ما أسمته “حظر الملاحة البحرية على السعودية”، وهو التهديد الذي قوبل برفض، وإدانات عربية ودولية واسعة لما يشكله من تهديد لحرية الملاحة، وسلامة الإمدادات العالمية.

