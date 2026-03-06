الدفاع الكويتية: تعاملنا مع 212 صاروخاً باليستياً و394 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

photo 2026 03 06 11 32 27 الدفاع الكويتية: تعاملنا مع 212 صاروخاً باليستياً و394 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الجمعة، أنها رصدت وتعاملت مع 212 صاروخاً باليستياً و394 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على الكويت ودول عدة أخرى في المنطقة، عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في الـ 28 من شباط الماضي.

وأشار المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان، إلى أنّ القوات المسلحة تمكنت من التصدي لهذه الأهداف واعتراضها ضمن منطقة العمليات الجارية.

وأوضح أن الاعتداءات الإيرانية التي تشكل انتهاكاً صريحاً لسيادة الكويت وللمواثيق والقوانين الدولية، طالت المرافق المدنية والبنى التحتية والمنشآت الحيوية، إضافة إلى المناطق السكنية، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر القوات المسلحة، وطفلة، وعدد من الإصابات البشرية، فضلاً عن خسائر مادية في بعض المنشآت.

