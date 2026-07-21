اليابان: الصين أجرت تدريبات بالذخيرة الحية بمنطقتنا الاقتصادية الخالصة

طوكيو-سانا



أعلنت هيئة الأركان المشتركة اليابانية أنّ مدمرة تابعة للبحرية الصينية أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في المياه الواقعة جنوب غرب جزيرة أوكينوتوري النائية التابعة لليابان، وذلك أثناء عملها إلى جانب سفن تابعة للبحرية الروسية.



ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها في بيان اليوم الثلاثاء: “إنّ قوات الدفاع الذاتي التابعة للبحرية اليابانية رصدت أربع سفن، هي مدمرة صينية (رينهاي) مزودة بصواريخ موجهة وأخرى (لويانغ 3) مزودة بصواريخ موجهة، وسفينة إمداد (فوتشي) وفرقاطة روسية (ستيريغوشي)، تبحر على بعد 330 كيلومتراً تقريباً جنوب غرب أوكينوتوري في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي.



وأضاف البيان أن الجيش الياباني أكد لاحقاً أن المدمرة الصينية (لويانغ 3) أجرت تدريبات بالذخيرة الحية على بعد نحو 180 كيلومتراً جنوب غرب الجزيرة، مضيفاً أنّ مدمّرة تابعة للجيش راقبت السفن وجمعت معلومات عن أنشطتها.



وكثفت الصين وروسيا عملياتهما البحرية والجوية المشتركة حول اليابان في السنوات القليلة الماضية، ما دفع طوكيو إلى زيادة المراقبة وتعزيز دفاعاتها في سلسلة الجزر الجنوبية الغربية.



وتعترض الصين على قول اليابان: إن المياه المحيطة بأوكينوتوري جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة، قائلة إنها شعاب مرجانية وليست جزيرة.