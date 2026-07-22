السلطات الفرنسية تجلي المئات إثر حريق ضخم جنوب شرق البلاد

باريس-سانا



أجلت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء، نحو 400 شخص من منازلهم في ثلاث بلدات جنوب شرق البلاد، جراء حريق ضخم اندلع في المنطقة والتهم أكثر من 1700 هكتار حتى الآن.



ونقلت وكالة فرانس برس عن محافظ مقاطعة فار، سيمون بابر، قوله: إن النيران تتقدم بسرعة كبيرة جداً على جبل في منطقة بروفانس، مشيراً إلى مطالبات بإجراء عمليات إجلاء إضافية للسكان وإرسال تعزيزات جوية لإنشاء حواجز تعوق تقدم الحريق لمنع امتداده.



وتضاعف السلطات الفرنسية دعواتها لتوخي الحذر في ظل ظروف مناخية صعبة تشهدها المنطقة، تمثلت بانتشار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح، ما يرفع من مخاطر اتساع رقعة حرائق الغابات.



وكان أُعلن في وقت سابق عن مصرع اثنين من رجال الإطفاء أثناء مشاركتهما في عمليات إخماد حريق اندلع بالقرب من بوردو جنوب غرب فرنسا، وذلك في ظل موجة حرّ ورطوبة منخفضة ورياح جافة تضرب الحوض المتوسط، وتتسبب بتصاعد حرائق الغابات ومخاطرها على فرق الإنقاذ والممتلكات.