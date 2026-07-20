روبيو يؤكد أن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط ويدعو لتكثيف حماية الملاحة

واشنطن-سانا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الإثنين، أن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مساومة في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، داعياً الدول إلى تكثيف ضغوطها لحماية حركة الملاحة العالمية.
وأوضح روبيو، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، قبيل توجهه إلى الفيليبين لحضور اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أن “إيران، أو بعض الجهات فيها، تسعى للسيطرة على المضيق واستخدامه وسيلة ضغط على العالم”، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ ما يلزم لضمان أمن الشحن العالمي، لكنه شدد على ضرورة أن تبدأ الدول الأخرى بتقديم المعدات والدعم المالي لتحمّل جزء من هذا العبء.
وأشار إلى أن بلاده منفتحة على أي مخرج دبلوماسي للنزاع بشرط أن يكون “حقيقياً وملزماً”، لافتاً إلى انهيار الهدنة الهشة بين إيران والولايات المتحدة عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز.
وحذّر روبيو من عدم إمكانية الإبقاء على مذكرة التفاهم بين الجانبين في حال استمرار الانتهاكات الإيرانية، مؤكداً أن الولايات المتحدة “تظل منفتحة على الحل الدبلوماسي وستواصل المحاولة”.
ودخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، مع استمرار الضربات المتبادلة لليوم التاسع على التوالي، بعد مقتل جنديين أمريكيين في هجوم إيراني استهدف قوات أمريكية في الأردن، بالتزامن مع توسع دائرة الاستهداف لتشمل دولاً خليجية ومواقع حيوية مرتبطة بالملاحة والطاقة.