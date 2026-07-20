روبيو يؤكد أن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط ويدعو لتكثيف حماية الملاحة

واشنطن-سانا‏

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الإثنين، أن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مساومة في النزاع الدائر ‏في الشرق الأوسط، داعياً الدول إلى تكثيف ضغوطها لحماية حركة الملاحة العالمية‎.‎

وأوضح روبيو، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، قبيل توجهه إلى الفيليبين لحضور اجتماع وزراء خارجية رابطة دول ‏جنوب شرق آسيا (آسيان)، أن “إيران، أو بعض الجهات فيها، تسعى للسيطرة على المضيق واستخدامه وسيلة ضغط على ‏العالم”، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ ما يلزم لضمان أمن الشحن العالمي، لكنه شدد على ضرورة أن تبدأ الدول ‏الأخرى بتقديم المعدات والدعم المالي لتحمّل جزء من هذا العبء‎.‎

وأشار إلى أن بلاده منفتحة على أي مخرج دبلوماسي للنزاع بشرط أن يكون “حقيقياً وملزماً”، لافتاً إلى انهيار الهدنة الهشة ‏بين إيران والولايات المتحدة عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز‎.‎

وحذّر روبيو من عدم إمكانية الإبقاء على مذكرة التفاهم بين الجانبين في حال استمرار الانتهاكات الإيرانية، مؤكداً أن ‏الولايات المتحدة “تظل منفتحة على الحل الدبلوماسي وستواصل المحاولة‎”.

ودخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، مع استمرار الضربات المتبادلة لليوم التاسع على ‏التوالي، بعد مقتل جنديين أمريكيين في هجوم إيراني استهدف قوات أمريكية في الأردن، بالتزامن مع توسع دائرة ‏الاستهداف لتشمل دولاً خليجية ومواقع حيوية مرتبطة بالملاحة والطاقة‎.‎