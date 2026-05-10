الجيش الأمريكي يعلن العثور على جثة أحد جنوده في المغرب

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد أن فريق بحث عثر على جثة جندي أمريكي كان فُقد قرب منحدر صخري في أثناء تدريبات عسكرية في كاب درعة بالمغرب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان للجيش قوله إن فرق بحث مغربية عثرت على الجثة أمس السبت في المياه على بعد 1.6 كيلومتر من المكان الذي فُقد فيه الجندي في الثاني من أيار الجاري في حين لا يزال جندي ثانٍ مفقوداً وتستمر عمليات البحث عنه.

وكان الجنديان يشاركان في تدريبات الأسد الأفريقي، وهي أكبر تدريبات مشتركة للقيادة الأمريكية في أفريقيا بين القوات الأمريكية وأعضاء في حلف شمال الأطلسي ودول أفريقية شريكة.