الجيش الأمريكي يعلن العثور على جثة أحد جنوده في المغرب

photo 2026 05 11 01 52 14 الجيش الأمريكي يعلن العثور على جثة أحد جنوده في المغرب

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد أن فريق بحث عثر على جثة جندي أمريكي كان فُقد قرب منحدر صخري في أثناء تدريبات عسكرية في كاب درعة بالمغرب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان للجيش قوله إن فرق بحث مغربية عثرت على الجثة أمس السبت في المياه على بعد 1.6 كيلومتر من المكان الذي فُقد فيه الجندي في الثاني من أيار الجاري في حين لا يزال جندي ثانٍ مفقوداً وتستمر عمليات البحث عنه.

وكان الجنديان يشاركان في تدريبات الأسد الأفريقي، وهي أكبر تدريبات مشتركة للقيادة الأمريكية في أفريقيا بين القوات الأمريكية وأعضاء في حلف شمال الأطلسي ودول أفريقية شريكة.

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شمال أفغانستان
الخارجية التركية: العدوان الإسرائيلي على دولة قطر يؤكد أن إسرائيل تريد استمرار الحرب
هزة أرضية بقوة 4,6 تضرب كهرمان مرعش التركية
الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الأطفال في السودان وتدعو لحمايتهم
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك