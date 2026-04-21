أنقرة: الشراكة مع واشنطن توفر أساساً متيناً للتعاون الاقتصادي

أنقرة-سانا

أكّد نائب الرئيس التركي جودت يلماز، اليوم الثلاثاء، أن الشراكة والتحالف الاستراتيجيين الراسخين بين أنقرة وواشنطن يوفران أساساً متيناً لتعاونهما الاقتصادي، مشيراً إلى أن “حجم التجارة بينهما وصل إلى 10.4 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري”.

ووفقاً لوكالة “الأناضول” جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع طاولة مستديرة بين اتحاد الغرف التجارية والبورصات السلعية التركية وغرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة أنقرة أوضح فيها أن “الهيكل القائم على الثقة المتبادلة بين البلدين، يسمح بتعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية، ويدعم التنمية المستدامة طويلة الأمد بينهما”.

وأشار يلماز إلى أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 10.4 مليارات دولار في الربع الأول من 2026 في مؤشر على الأداء المتميز”، لافتاً إلى أنه “بلغ العام الماضي 39 مليار دولار”، مؤكداً أن “هدف الوصول إلى 100 مليار دولار قائم مع وجود إمكانات قوية لتحقيقه”.

ولفت يلماز إلى أن “الاستثمارات الأمريكية المباشرة في تركيا بين 2003- 2025 بلغت نحو 16 مليار دولار، مبيناً أن أكثر من 2300 شركة أمريكية تسهم إسهاماً كبيراً في الإنتاج والصادرات والتوظيف والبحث والتطوير”.

وأضاف يلماز: “في المقابل، وصلت الاستثمارات المباشرة للشركات التركية في الولايات المتحدة إلى مستوى كبير بلغ 14 مليار دولار”، مشيراً إلى وجود “إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات عدة، منها الطاقة والدفاع والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والاتصالات والتقنيات المالية والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني”.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن في أيلول الماضي توقيع بلاده مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن التعاون النووي المدني الاستراتيجي.