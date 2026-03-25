الأمم المتحدة: تجارة الرقيق التي حصلت في إفريقيا عبر التاريخ أخطر جريمة ضد الإنسانية

نيويورك-سانا

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، على قرار يؤكد أن تجارة الرقيق التي حصلت في إفريقيا عبر التاريخ تشكّل “أخطر جريمة ضد الإنسانية”.

وذكرت وكالة فرانس برس أن القرار اعتمد بموافقة (123) صوتاً، بينما عارضته ثلاث دول، وامتنعت (52) دولة عن التصويت.

يشار إلى أن مشروع القرار تقدمت به غانا، والتي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات ومحاسبة.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في 2007 يوم الـ 25 من آذار من كل عام يوماً دولياً، لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، يُحتفل به سنوياً.

وكان رئيس غانا السابق نانا أكوفو-أدو دعا في تشرين الثاني من عام 2023 إلى تشكيل جبهة موحدة للحصول على تعويضات عن العبودية عبر المحيط الأطلسي، والأضرار التي لحقت بالبلاد خلال الحقبة الاستعمارية.