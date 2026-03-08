ترامب يرفض تسوية الحرب مع إيران ويلوح باحتمال قتل جميع قادتها

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير مهتم بالتفاوض مع إيران، ملوحاً باحتمال قتل جميع قادتها.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية نقلته رويترز اليوم الأحد: إن الحملة الجوية قد تجعل من المفاوضات مسألة لا قيمة لها، في حال ‌قُتلت جميع القيادات الإيرانية المحتملة، ودُمّر الجيش الإيراني.

وتابع ترامب: “في مرحلة ما، لا أعتقد أنه سيبقى أحد ليقول: نحن نستسلم”.

وكان الرئيس الأمريكي أوضح يوم الجمعة الماضي، أنّه لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا بالاستسلام غير المشروط، مشيراً إلى أنه في حال استسلام إيران ستعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على إنقاذها “من حافة الانهيار، وجعلها أقوى اقتصادياً وأكثر ازدهاراً من أي وقت مضى”، لافتاً إلى أن ذلك سيتطلب تنصيب “قائد عظيم ومقبول”.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ الـ 28 من شباط الماضي هجمات متواصلة على إيران، التي ردت بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، كما قامت بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول عربية وإقليمية في المنطقة.